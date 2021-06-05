«Черноморец» может сменить тренера после выхода в УПЛ

Антонов не имеет лицензии PRO

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» может сменить главного тренера.

На данный момент им является Алексей Антонов, который вывел команду в УПЛ. Впрочем, для того, чтобы тренировать команду в Премьер-лиге у нынешнего наставника нет лицензии PRO.

В марте появилась информация, что поскольку у вас нет диплома для работы в премьер-лиге, то моряков может возглавить тренер из системы «Динамо» Юрий Мороз. Вы остаетесь на своей должности?

«Сложно сказать что-то конкретное по этому поводу. Да, без PRO-диплома быть главным тренером в премьер-лиге невозможно. Буквально год назад я получил лицензию А, собираюсь продолжить обучение на PRO-диплом. Планировал поступать раньше, но группа на тот момент уже была сформирована. Так что это вопрос времени».

Говорят, Сергей Ковалец ушел из-за задолженностей по зарплате. Сейчас финансовая ситуация в клубе улучшилась?

«Серьезных проблем как таковых нет. Присутствуют небольшие задержки по зарплате, но они незначительные. Не сказал бы, что это проблема. Тем более, что премиальные нам выплачивают вовремя. Учитывая реалии нашего футбола, в этом нет ничего страшного».

Напомним, Антонов сменил Ковальца у руля «Черноморца» по ходу сезона.