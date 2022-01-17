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«Черноморец» объявил о подписании форварда молодежной сборной Болгарии
19-летний игрок стал очередным зимним новичком одесского клуба
Мартин Петков / Фото - ФК Черноморец
Нападающий молодежной сборной Болгарии Мартин Петков стал игроком «Черноморца». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последней командой 19-летнего футболиста был представитель родного чемпионата – «Левски». В Украину он приехал в качестве свободного агента.
На клубном уровне Петков успел провести 67 матчей. В них ему удалось отличиться 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
Ранее «Черноморец» представил новичка очередным гениальным коллажем и отсылкой к легендарной песне.
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