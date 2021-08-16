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«Черноморец» обыграл «Мариуполь» и одержал первую победу в сезоне

Хозяева же пока что набрали лишь одно очко
Футбол Украинская Премьер-лига
21:03
«Черноморец» обыграл «Мариуполь» и одержал первую победу в сезоне
фото - ФК Черноморец

В матче 4 тура УПЛ «Мариуполь» на своем поле принимал одесский «Черноморец».

Хозяева открыли счет уже на 13 минуте матча, когда Андрей Кулаков несильным ударом отправил мяч мимо голкипера соперника.

«Черноморец» недолго пробыл в роли догоняющего и спустя 3 минуты Николай Михайленко сравнял счет.

На первой минуте второго тайма одесситы уже вышли вперед, усилиями Артура Авагимяна, который забил обводящим дальним ударом.

На 55-й минуте в ворота «Мариуполя» назначили пенальти, который реализовал Илья Путря.

Потом пришел уже черед хозяев пробивать с точки. Дмитрий Мишнев сократил отставание своей команды на 82 минуте. Но сравнять счет так и не удалось.

Эта победа стала первой в текущем розыгрыше УПЛ для подопечных Юрия Мороза. В активе «Мариуполя» пока что лишь один балл.

«Мариуполь» – «Черноморец» 2:3

Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (пен.) – Михайленко, 16, Авагимян, 46, Путря, 55 (пен.)

«Мариуполь»: Кудрик, Мампасси, Стасюк, Чоботенко, Очеретько (Шостак, 7), Мишнев, Хромей (Петерман, 46), Клименко (Микицей, 46), Кащук (Вьюнник, 62), Микитишин (Топалов, 46), Кулаков.

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Дубко, Кузик, Билошевский (Вачиберадзе, 46), Михайленко (Кравченко, 73), Авагимян (Брагару, 73), Мохаммед, Цитаишвили, Исаенко (Тлумак, 88), Бугай (Ванат, 66).

Предупреждения: Путря (37), Шостак (45), Мампасси (55), Цитаишвили (62), Вьюнник (78), Кулаков (90).

Обзор матча:

Павел Харченко
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