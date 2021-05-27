«Черноморец» одолел «Металлист 1925» и вышел в УПЛ

Харьковчане привезли себе пенальти и доигрывали в меньшинстве

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В 28-м туре украинской Первой лиги «Черноморец» на выезде переиграл «Металлист 1925».

Уже в начале матча гости получили отличный шанс открыть счет. Брагару заработал пенальти на себе. Удар успешно исполнил Путря.

После забитого мяча «Черноморец» отдал инициативу сопернику. Несколько раз команду выручал Паламарчук. А там, где не справлялся голкипер, команду спасал каркас ворот.

Ближе к концовке хозяев подвел Пономарь, заработав вторую желтую карточку. Но даже в меньшинстве команда сумела создать два опаснейших момента с ударом в перекладину и очередным супер-сейвом голкипера. Тем не менее, сравнять счет так и не удалось.

«Черноморец» оторвался от четвертого «Агробизнеса» в турнирной таблице на расстояние в семь очков и досрочно обеспечил себе выход в УПЛ. Отрыв «Металлиста 1925» от команды из Волочиска не изменился – два пункта.

Первая лига, 28 тур

«Металлист 1925» – «Черноморец» 0:1

Гол: Путря, 12 (пен.)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Савин, Батюшин (Ченбай, 80), Габелок, Голодюк (Блажко, 80), Крыськив, Пономарь.

«Черноморец»: Паламарчук, Путря, Мартыненко, Горопевшек (Микицей, 90+3), Долгов, Вачиберадзе (Якимив, 86), Кравченко, Брагару (Мащенко, 70), Авагимян (Сухоручко, 79), Козак, Ковбаса (Штогрин, 70).

Предупреждения: Габелок, Пономарь, Ткачук – Путря, Долгов, Кравченко, Мащенко

Удаление: Пономарь