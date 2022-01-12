«Черноморец» может подписать Юрченко
«Черноморец» подписал игрока из Словении
Пожег усилил состав одесситов
Фото: Maribor
«Черноморец» объявил о переходе полузащитника Руди Пожега.
О деталях перехода не сообщается. Последние годы 27-летний хавбек играл в местном чемпионате за «Марибор» и был капитаном команды.
В первой половине сезона он отыграл 14 матчей в чемпионате, забив один мяч. Пожег покинул клуб в декабре свободным агентом.
Это не первый трансфер «Черноморца» зимой. Накануне клуб подписал Артема Сухоцкого.
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