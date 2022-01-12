«Черноморец» подписал игрока из Словении

Пожег усилил состав одесситов

Фото: Maribor

«Черноморец» объявил о переходе полузащитника Руди Пожега.

О деталях перехода не сообщается. Последние годы 27-летний хавбек играл в местном чемпионате за «Марибор» и был капитаном команды.

В первой половине сезона он отыграл 14 матчей в чемпионате, забив один мяч. Пожег покинул клуб в декабре свободным агентом.

Это не первый трансфер «Черноморца» зимой. Накануне клуб подписал Артема Сухоцкого.