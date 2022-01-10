33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
«Черноморец» подписал вратаря «Днепра-1»
Одесситы усилили вратарскую линию
10 января 17:13
Фото: ФК Десна
Вратарь Евгений Паст перешел в «Черноморец».
О деталях перехода не сообщается. Первую половину сезона он провел в «Днепре-1».
За днепрян он отыграл четыре матча в нынешнем сезоне. До этого он несколько лет играл в «Десне».
Паст уже играл в «Черноморце» при первом периоде Романа Григорчука.
Также одесситы могут подписать экс-игрока «Динамо».
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