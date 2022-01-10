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«Черноморец» подписал вратаря «Днепра-1»

Одесситы усилили вратарскую линию
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 17:13
«Черноморец» подписал вратаря «Днепра-1»
Фото: ФК Десна

Вратарь Евгений Паст перешел в «Черноморец».

О деталях перехода не сообщается. Первую половину сезона он провел в «Днепре-1».

За днепрян он отыграл четыре матча в нынешнем сезоне. До этого он несколько лет играл в «Десне».

Паст уже играл в «Черноморце» при первом периоде Романа Григорчука.

Также одесситы могут подписать экс-игрока «Динамо».

Андрей Усмонов
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Черноморец Евгений Паст

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