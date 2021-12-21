«Черноморец» пока не договорился с Григорчуком

Мороз остается тренером команды

Фото: ФК Астана

«Черноморец» пока не договорился о назначении Романа Григорчука.

Задержка со сменой тренерского состава вызвана тем, что новым владельцам клуба пока что не удалось договориться по финансовым условиям с потенциальным новым главным тренером.

Пока наставником команды остается Юрий Мороз. Переговоры с Григорчуком продолжаются.

Сам Григорчук уже подтвердил, что вернется в УПЛ и намекнул, что этой командой будет «Черноморец».