Помимо «Черноморца», «Динамо» начнет массовую аренду своих игроков в еще один клуб УПЛ – источник
«Черноморец» пока не договорился с Григорчуком
Мороз остается тренером команды
Фото: ФК Астана
«Черноморец» пока не договорился о назначении Романа Григорчука.
Задержка со сменой тренерского состава вызвана тем, что новым владельцам клуба пока что не удалось договориться по финансовым условиям с потенциальным новым главным тренером.
Пока наставником команды остается Юрий Мороз. Переговоры с Григорчуком продолжаются.
Сам Григорчук уже подтвердил, что вернется в УПЛ и намекнул, что этой командой будет «Черноморец».
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