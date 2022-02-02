«Черноморец» попросил организаторов Winter Cup внести важное изменение в регламент

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'''Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, какие предложения по поводу регламента Winter Cup внес клуб.

На мой взгляд, семь замен – это тот минимум, который позволяет задействовать как можно большее количество футболистов. Будет три слота — и в них необходимо «вложить» семь замен. А что касается всего остального в регламенте, то все нормально. Ничего удивительного или необычного в нем по части проведения турнира нет.

Серия пенальти? Это вполне разумное решение, так как если играть лишние тридцать минут дополнительного времени, то при таком условии возникла бы необходимость снова менять регламент для увеличения количества замен. Вообще определение победителя турнира в случае ничьей пробитием одиннадцатиметровых – правильная задумка. Есть возможность заодно потренировать исполнение пенальти, если придется.