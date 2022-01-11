С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
«Черноморец» представил легионера, дорисовав в графическом редакторе футболку клуба
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11 января 13:01
Дуглас Бергквист / Фото - ФК Кальмар
Защитник Дуглас Бергквист стал игроком «Черноморца». Пресс-служба клуба отличилась оригинальным представлением игрока.
Последней командой шведа был «Кальмар». Футболка старого клуба была просто зарисована в цвета «моряков» в графическом редакторе.
В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 17 матчей. В них ему удалось отличиться одним голом.
Ранее в сети появился список футболистов, поехавших с «Черноморцем» на сборы.
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