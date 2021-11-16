«Черноморец» терпит кадровые трудности перед «Динамо», несмотря на разрешение арендованным играть

Юрий Мороз / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем 15-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо».

Есть частичные проблемы у Ильи Путри, по поводу которых врачи разбираются. Накануне игрок даже вынужден был уйти с поля в середине тренировки. Во вторник мы будет знать, что к чему. А днем ранее проблемы возникли у Евгения Смирного, так что его участие в ближайшей игре находится под вопросом.

Было недомогание у Артура Авагимяна, у которого поднялась температура. Однако это никоим образом не связано с «ковидными» делами. Дело в другом – как только солнце исчезает, так сразу резко становится холодно. Вот его, видимо, и просквозило.

На данный момент в расположении команды отсутствуют еще двое игроков – правда, проблем со здоровьем у них нет. Николай Михайленко и Георгий Цитаишвили находятся в своих сборных: первый – в украинской «молодежке», а второй - в национальной команде Грузии. Остальные все в строю.