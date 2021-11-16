Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 0
Футбол (9 событий из 9) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород 0:1 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Австрия - Молдова 4:1 Запланирован
21:45 Израиль - Фарерские острова 3:2 Запланирован
21:45 Шотландия - Дания 2:0 Запланирован
21:45 Албания - Андорра 1:0 Запланирован
21:45 Польша - Венгрия 1:2 Запланирован
21:45 Сан-Марино - Англия 0:10 Запланирован
21:45 Северная Ирландия - Италия 0:0 Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария 4:0 Запланирован
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Босния и Герцеговина - Украина -:- Запланирован
21:45 Финляндия - Франция -:- Запланирован
21:45 Чехия - Эстония -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Латвия -:- Запланирован
21:45 Черногория - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Норвегия -:- Запланирован
нет важных матчей

«Черноморец» терпит кадровые трудности перед «Динамо», несмотря на разрешение арендованным играть

Мороз рассказал о целом ряде травмированных футболистов
Футбол Украинская Премьер-лига
16:45
«Черноморец» терпит кадровые трудности перед «Динамо», несмотря на разрешение арендованным играть
Юрий Мороз / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем 15-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо».

Помимо Евгения Мартыненко, который уже давно отсутствует в составе, до сих пор в нем значится Роман Вантух. С тех пор, как он оказался на больничном, пошла уже третья неделя. Эти двое футболистов сто процентов не смогут сыграть.

Есть частичные проблемы у Ильи Путри, по поводу которых врачи разбираются. Накануне игрок даже вынужден был уйти с поля в середине тренировки. Во вторник мы будет знать, что к чему. А днем ранее проблемы возникли у Евгения Смирного, так что его участие в ближайшей игре находится под вопросом.

Было недомогание у Артура Авагимяна, у которого поднялась температура. Однако это никоим образом не связано с «ковидными» делами. Дело в другом – как только солнце исчезает, так сразу резко становится холодно. Вот его, видимо, и просквозило.

На данный момент в расположении команды отсутствуют еще двое игроков – правда, проблем со здоровьем у них нет. Николай Михайленко и Георгий Цитаишвили находятся в своих сборных: первый – в украинской «молодежке», а второй - в национальной команде Грузии. Остальные все в строю.

Ранее стало известно, сколько арендованных у «Динамо» игроков сможет сыграть за «Черноморец» против киевлян.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юрий Мороз Черноморец Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стало известно, сколько арендованных у «Динамо» игроков сможет сыграть за «Черноморец» против киевлян
Стало известно, сколько арендованных у «Динамо» игроков сможет сыграть за «Черноморец» против киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
15 ноября 16:44
Вербич получил очередную травму. Его Словения финишировала четвертой в отборе на ЧМ
Вербич получил очередную травму. Его Словения финишировала четвертой в отборе на ЧМ
Футбол Чемпионат мира по футболу
14 ноября 19:00
Мороз рассказал, разрешено ли будет выпускать арендованных у «Динамо» игроков в матче с киевлянами
Мороз рассказал, разрешено ли будет выпускать арендованных у «Динамо» игроков в матче с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
14 ноября 11:50
Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате
Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате
Футбол Украинская Премьер-лига
13 ноября 18:26
Гармаш вспомнил, как заказал Зеленского ведущим на день рождения
Гармаш вспомнил, как заказал Зеленского ведущим на день рождения
Футбол Украинская Премьер-лига
13 ноября 15:50
Миколенко резко отреагировал на слухи об интересе «Дженоа»
Миколенко резко отреагировал на слухи об интересе «Дженоа»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 ноября 15:25

Новости: Футбол

Сборная Украины U-17 сенсационно одолела Португалию и выиграла отборочную группу на Евро
Сборная Украины U-17 сенсационно одолела Португалию и выиграла отборочную группу на Евро
Сборная Украины
19:01
Звездный легионер «Шахтера» вернулся в общую группу
Звездный легионер «Шахтера» вернулся в общую группу
Украинская Премьер-лига
18:40
Кухаревич: «Мало играю в своем клубе, пока проходит адаптация»
Кухаревич: «Мало играю в своем клубе, пока проходит адаптация»
Сборная Украины
18:19
Кроме Джеко, в составе Боснии на Украину будет отсутствовать и Пьянич
Кроме Джеко, в составе Боснии на Украину будет отсутствовать и Пьянич
Сборная Украины
18:00
Почти 56 лет – такой новый возрастной рекорд среди игроков профессиональных лиг Украины
Почти 56 лет – такой новый возрастной рекорд среди игроков профессиональных лиг Украины
Первая лига
17:38
Кополовец: «У игроков сборной будто пробка в заднице – про***ли все, что можно»
Кополовец: «У игроков сборной будто пробка в заднице – про***ли все, что можно»
Сборная Украины
17:12
«Черноморец» терпит кадровые трудности перед «Динамо», несмотря на разрешение арендованным играть
«Черноморец» терпит кадровые трудности перед «Динамо», несмотря на разрешение арендованным играть
Украинская Премьер-лига
16:45
Максимов: «Босния потеряла шансы на ЧМ, но будет биться»
Максимов: «Босния потеряла шансы на ЧМ, но будет биться»
Сборная Украины
16:24
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
15:06
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
52
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
18:30
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
19:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
20:30
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
21:45
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
17 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
17 ноября 19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
17 ноября 20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00