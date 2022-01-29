«Черноморец» усилится бразильским полузащитником

Вандерсон играет в Беларуси

Фото: ФК Витебск

«Черноморец» подпишет полузащитника Вандерсона.

На данный момент хавбек выступает за белорусский «Витебск». В прошлом сезоне он забил пять мячей и один ассист в 24-х матчах, сообщает телеграм-канал Владислава Татура.

Детали сделки не сообщается.

Вандерсон до Беларуси играл в Бразилии и был в чемпионате Швеции в клубе «Эскильстуна».

Ранее одесситы усилились экс-игроком «Динамо».