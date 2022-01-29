Голкипер «Черноморца»: «С «Приштиной» у нас уже многое получалось»
«Черноморец» усилится бразильским полузащитником
Вандерсон играет в Беларуси
Фото: ФК Витебск
«Черноморец» подпишет полузащитника Вандерсона.
На данный момент хавбек выступает за белорусский «Витебск». В прошлом сезоне он забил пять мячей и один ассист в 24-х матчах, сообщает телеграм-канал Владислава Татура.
Детали сделки не сообщается.
Вандерсон до Беларуси играл в Бразилии и был в чемпионате Швеции в клубе «Эскильстуна».
Ранее одесситы усилились экс-игроком «Динамо».
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