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«Черноморец» усилится бразильским полузащитником

Вандерсон играет в Беларуси
Футбол Украинская Премьер-лига
17:50
«Черноморец» усилится бразильским полузащитником
Фото: ФК Витебск

«Черноморец» подпишет полузащитника Вандерсона.

На данный момент хавбек выступает за белорусский «Витебск». В прошлом сезоне он забил пять мячей и один ассист в 24-х матчах, сообщает телеграм-канал Владислава Татура.

Детали сделки не сообщается.

Вандерсон до Беларуси играл в Бразилии и был в чемпионате Швеции в клубе «Эскильстуна».

Ранее одесситы усилились экс-игроком «Динамо».

Андрей Усмонов
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Черноморец

Комментарии 1

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29 января 2022г. 19:00
Шкурина надо пригласить
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