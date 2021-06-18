«Черноморец» в УПЛ будет тренировать экс-тренер «Динамо»

Мороз сменит Антонова

Фото: ФК Динамо

Бывший тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз возглавит «Черноморец».

О назначении специалиста должны объявить на этой неделе. Дата презентации – 21 июня. Тогда команда выйдет из отпуска.

В новый штаб Мороза войдут также два его помощника по молодежной команде «Динамо» – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков. Также отмечается, что несколько игроков молодежного «Динамо» могут оказаться в составе одесситов.

Мороз сменит на этом посту Алексея Антонова, который вывел «Черноморец» в УПЛ. Тренировать Антонов в Премьер-лиге не может, так как не владеет тренерской лицензией PRO.