«Черноморец» может сменить тренера после выхода в УПЛ
«Черноморец» в УПЛ будет тренировать экс-тренер «Динамо»
Мороз сменит Антонова
Фото: ФК Динамо
Бывший тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз возглавит «Черноморец».
О назначении специалиста должны объявить на этой неделе. Дата презентации – 21 июня. Тогда команда выйдет из отпуска.
В новый штаб Мороза войдут также два его помощника по молодежной команде «Динамо» – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков. Также отмечается, что несколько игроков молодежного «Динамо» могут оказаться в составе одесситов.
Мороз сменит на этом посту Алексея Антонова, который вывел «Черноморец» в УПЛ. Тренировать Антонов в Премьер-лиге не может, так как не владеет тренерской лицензией PRO.
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