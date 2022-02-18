«Черноморец» ведет переговоры с защитником сборной Канады

Он уже прибыл в Одессу

Фото: fcm.dk

«Черноморец» в ближайшее время подпишет защитника Манджрекара Джеймса.

Канадец уже прибыл в Одессу для подписания контракта. О трансфере могут объявить в ближайшее время.

Первую половину этого сезона он отыграл в Дании за «Вайле». На его счету 13 матчей.

При этом он является игроком сборной Канады. За «клиновых листьев» Джеймс отыграл 17 матчей, забив два мяча.

Также одесситы хотели вернуть игрока из «Александрии».