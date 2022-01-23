Экс-хавбек «Черноморца»: «Григорчук – очень строгий и требовательный»
«Черноморец» впервые не выиграл при Григорчуке
Прошлые два матча одесситов закончились победой
Роман Григорчук / фото - ФК Черноморец
«Черноморец» провел свой третий матч на тренировочном сборе в Турции. На этот раз соперниками одесситов выступила «Дрита» из Косово.
Именно балканцы открыли счет, но Ванат голом с пенальти помог украинцам добыть ничью.
Впервые после возвращения Романа Григорчука на пост главного тренера одесситы не смогли одержать победу.
В минувшей игре «Черноморец» вовсе разгромил своего соперника.
Товарищеские матчи
«Черноморец – «Дрита» 1:1
«Черноморец» (основной состав): Валерий, Кадири, Бобко, Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Эрнандес, Шторгин, Цитаишвили, Петков.
«Черноморец» (запасные): Крынский, Ларин, Кравченко, Кузык, Брагару, Ванат.
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