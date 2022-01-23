«Черноморец» впервые не выиграл при Григорчуке

Прошлые два матча одесситов закончились победой

Роман Григорчук / фото - ФК Черноморец

«Черноморец» провел свой третий матч на тренировочном сборе в Турции. На этот раз соперниками одесситов выступила «Дрита» из Косово.

Именно балканцы открыли счет, но Ванат голом с пенальти помог украинцам добыть ничью.

Впервые после возвращения Романа Григорчука на пост главного тренера одесситы не смогли одержать победу.

В минувшей игре «Черноморец» вовсе разгромил своего соперника.

Товарищеские матчи

«Черноморец – «Дрита» 1:1

«Черноморец» (основной состав): Валерий, Кадири, Бобко, Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Эрнандес, Шторгин, Цитаишвили, Петков.

«Черноморец» (запасные): Крынский, Ларин, Кравченко, Кузык, Брагару, Ванат.