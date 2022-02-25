«Буде-Глимт» снова удивил, «Славия» с Качарабой на выезде хлопнула «Фенербахче». Обзор всех матчей Лиги конференций
Чешский клуб вышел на матч Лиги конференций в футболках в поддержку Украины, а украинец был капитаном команды
«Славии» удалось обыграть «Фенербахче»
08:52
Фото: Slavia
«Славия» выбила «Фенербахче» из розыгрыша Лиги конференций.
Перед игрой чехи вышли в футболках в поддержку Украины. Капитаном команды на матч был украинский защитник Тарас Качараба.
We stand with Ukraine! pic.twitter.com/LrZId27tcM— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) February 24, 2022
Еще один украинец Максим Таловеров появился на замену во втором тайме.
«Славия» победила «Фенербахче» (3:2).
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