Защитник «Металлиста 1925»: «Нереализованный пенальти с «Ворсклой» особо не повлиял психологически»
Чеснаков: «Сам не понял, чем забил «Металлисту 1925» – головой или глазом»
Капитан «Ворсклы» отметил, что для него важнее успех команды, чем индивидуальная статистика
Владимир Чеснаков / Фото - FootBoom
Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:0). Защитник отличился голом.
Мой гол? Класс, радость. Для меня самое главное, чтобы выиграла команда, но вдвойне приятно поучаствовать в голе. Хочу посвятить этот гол своему сыну Никите. Когда-то он делал мне массаж, и я сказал, что если забью, то этот гол будет твой. Сынок, Никита, это для тебя. Спасибо тебе.
Сам не понял, чем забил – головой или глазом. Самое главное, что передача от Скляра дошла и получилось забить гол.
Ранее защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень рассказал, повлиял ли нереализованный пенальти с «Ворсклой» на психологию команды.
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