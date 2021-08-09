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Четвертьфиналист Евро-2020 сменил тренера

Петковичу нашли замену
Футбол В Европе
12:16
Четвертьфиналист Евро-2020 сменил тренера
Фото: Шаффхаузен

Сборная Швейцарии сменила главного тренера.

После Евро-2020 команду покинул Владимир Петкович. Федерация футбола Швейцарии уже нашла ему замену, сообщает sfv. Им стал Мурат Якин.

Сроки контракта с новым наставником пока неизвестны.

Якин ранее тренировал «Базель», а позже московский «Спартак». Последним клубом Якина был швейцарский «Шаффхаузен».

Напомним, Швейцария дошла до 1/4 финала Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Швейцарии (футбол)

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