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Четвертьфиналист Евро-2020 сменил тренера
Петковичу нашли замену
Фото: Шаффхаузен
Сборная Швейцарии сменила главного тренера.
После Евро-2020 команду покинул Владимир Петкович. Федерация футбола Швейцарии уже нашла ему замену, сообщает sfv. Им стал Мурат Якин.
Сроки контракта с новым наставником пока неизвестны.
Якин ранее тренировал «Базель», а позже московский «Спартак». Последним клубом Якина был швейцарский «Шаффхаузен».
Напомним, Швейцария дошла до 1/4 финала Евро-2020.
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