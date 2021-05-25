«Ингулец» усилился экс-форвардом «Александрии»
Четыре игрока продлили контракты с «Ингульцом»
Также в команде ждут трех легионеров
Младен Бартулович / Фото: Ингулец
В «Ингульце» продлили контракты с четырьмя игроками из основной обоймы.
Источники сообщили о подписании новых контрактов с Младеном Бартуловичем, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Александром Козаком.
Также известно, что в «Ингульце» ждут новичков, среди которых три легионера.
Напомним, ранее стало известно, что «Ингулец» может пройти тренировочный сбор за рубежом.
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