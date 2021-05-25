Четыре игрока продлили контракты с «Ингульцом»

Также в команде ждут трех легионеров





Младен Бартулович / Фото: Ингулец

В «Ингульце» продлили контракты с четырьмя игроками из основной обоймы.



Источники сообщили о подписании новых контрактов с Младеном Бартуловичем, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Александром Козаком.

Также известно, что в «Ингульце» ждут новичков, среди которых три легионера.

Напомним, ранее стало известно, что «Ингулец» может пройти тренировочный сбор за рубежом.