Четыре игрока «Вереса» не смогли тренироваться после вакцинации от коронавируса

В клубе сообщили, когда футболисты вернутся в общую группу

Фото - НК Верес

Ранее футболисты, тренеры и персонал «Вереса» получили первую дозу вакцины от коронавируса. Однако не всем удалось избежать осложнений, сообщает пресс-служба клуба.

Главный врач новичка украинской Премьер-лиги Юрий Сиренко рассказал о том, что некоторые игроки пожаловались на повышение температуры, озноб и общую слабость. Симптомы наблюдались примерно на протяжение суток.

Четверо футболистов не смогли принять участие в тренировках. Братья Пасичи – во вторник, Роберт Гегедош и Роман Гончаренко – в среду. Возвращение исполнителей в общую группу ожидается в скором времени.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил о том, что вакцинацию также прошли «Шахтер», «Динамо» и «Десна».