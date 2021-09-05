Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Чичарито: «Я страдал от глубокой депрессии, но потом перестал чувствовать себя жертвой и захотел жить настоящим»
Бывший нападающий МЮ – об этапе своей карьеры
10:58
Хавьер Эрнандес / Фото - eurosportЭкс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Хавьер Эрнандес, ныне защищающий цвета «Лос-Анджелес Гэлакси», рассказал, что испытывал проблемы с психологическим здоровьем.
Цитирует мексиканца официальный сайт манкунианского клуба.
«Я в великолепном настроении, я счастлив, я очень благодарен за то, что сейчас нахожусь здесь, потому что прошлый год был очень сложным для меня. Я страдал от глубокой депрессии – потерял дедушку, а затем в моей личной жизни возникли ситуации, с которыми мне нужно было справиться, поэтому я был в очень плохом положении, если это можно так назвать. Затем я перестал чувствовать себя жертвой, взял ответственность за себя, свою жизнь, принял некоторые решения и просто захотел жить настоящим, радоваться жизни и заниматься тем, что я люблю больше всего, – играть в футбол. Я начал много времени уделять работе над собой, общаясь с профессионалами в сфере питания, физической готовности, моего физиологического состояния, эмоций, маркетинга и даже немного стиля. Я просто хочу быть верным себе и жить той жизнью, которую хочу и заслуживаю. Не хочу зависеть от общества, которое иногда говорит нам, что мы должны и не должны делать».
Накануне новоиспеченный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прилетел в Великобританию.
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