Чигринский: «Это не война Украины, это война человечества»

Его 68-летний отец также помогает нашей стране в борьбе с террористами

Фото: пресс-служба АЭКа

Защитник АЭКа Дмитрий Чигринский высказался о террористических действиях проституток путина в Украине. Центрбека цитирует издание Sport.es.



Моему отцу 68 лет, он помогает волонтерам на войне. Он служил в армии. Это не война Украины, это война человечества.

Ранее экс-игрок «Динамо» Александр Алиев заявил, что сделает все для мира в Украине. Он записался в ряды киевской теробороны.