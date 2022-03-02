Алиев: «Я сделаю все, чтобы в Украине был мир, буду защищать страну, где родились мои детки»
Чигринский: «Это не война Украины, это война человечества»
Его 68-летний отец также помогает нашей стране в борьбе с террористами
15:46
Фото: пресс-служба АЭКа
Защитник АЭКа Дмитрий Чигринский высказался о террористических действиях проституток путина в Украине. Центрбека цитирует издание Sport.es.
Моему отцу 68 лет, он помогает волонтерам на войне. Он служил в армии. Это не война Украины, это война человечества.
Ранее экс-игрок «Динамо» Александр Алиев заявил, что сделает все для мира в Украине. Он записался в ряды киевской теробороны.
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