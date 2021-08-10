Из Греции в Польшу. Чигринский может стать игроком «Термалики»
Чигринский тренируется с греческим клубом
Защитник пока остается без команды
14:52
Фото: АЕК
Защитник Дмитрий Чигринский поддерживает форму в Греции.
На данный момент 34-летний украинец тренируется в составе «Ионикса», сообщает SDNA.
Контракт с новичком Высшей лиги Греции пока не подписан.
Напомним, Чигринский покинул АЕК в июне после завершения контракта. На данный момент он является свободным агентом.
Ранее он вел переговоры с польской «Термаликой».
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