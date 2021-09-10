Чигринский усилил новичка чемпионата Греции

Защитник нашел себе новый клуб

Фото: AEK

Защитник Дмитрий Чигринский продолжит карьеру в Греции.

Большую часть лета он тренировался в составе команды «Ионикос». Лишь в сентябре он подписал контракт с клубом.

Соглашение с 34-летним украинцем рассчитано на год, сообщает сайт клуба. Ранее Чигринский уже играл в Греции за АЕК.

Сообщалось, что Дмитрий может усилить польский клуб. Также был интерес от одного из клубов УПЛ.