Чигринский тренируется с греческим клубом
Чигринский усилил новичка чемпионата Греции
Защитник нашел себе новый клуб
12:28
Фото: AEK
Защитник Дмитрий Чигринский продолжит карьеру в Греции.
Большую часть лета он тренировался в составе команды «Ионикос». Лишь в сентябре он подписал контракт с клубом.
Соглашение с 34-летним украинцем рассчитано на год, сообщает сайт клуба. Ранее Чигринский уже играл в Греции за АЕК.
Сообщалось, что Дмитрий может усилить польский клуб. Также был интерес от одного из клубов УПЛ.
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