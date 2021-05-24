Чистка продолжается. «Александрию» покинули 5 тренеров, спортивный директор и работники клуба

Ранее «горожане» попрощались с девятью игроками и наставником Владимиром Шараном

Фото - ФК Александрия

ФК «Александрия» на своем официальном сайте объявила о расставании с рядом работников клуба. Так, команду покинули экс-члены тренерского штаба Владимира Шарана – Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко.

Кроме того, отныне в клубе не работают пять членов персонала «горожан». Это врач Олег Темнык, массажист Виктор Бидюк, реабилитолог Артур Погорелый и видеоаналитик Евгений Довгаленко.

Также «Александрия» попрощалась со старшим администратором Александром Дроботом и спортивным директором Вадимом Яровым. Ушли из команды U-21 наставник Андрей Гаврюшов и администратор Виктор Федан.

Напомним, ранее клуб покинули девять футболистов.