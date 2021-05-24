«Ингулец» усилился экс-форвардом «Александрии»
Чистка продолжается. «Александрию» покинули 5 тренеров, спортивный директор и работники клуба
Ранее «горожане» попрощались с девятью игроками и наставником Владимиром Шараном
Фото - ФК Александрия
ФК «Александрия» на своем официальном сайте объявила о расставании с рядом работников клуба. Так, команду покинули экс-члены тренерского штаба Владимира Шарана – Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко.
Кроме того, отныне в клубе не работают пять членов персонала «горожан». Это врач Олег Темнык, массажист Виктор Бидюк, реабилитолог Артур Погорелый и видеоаналитик Евгений Довгаленко.
Также «Александрия» попрощалась со старшим администратором Александром Дроботом и спортивным директором Вадимом Яровым. Ушли из команды U-21 наставник Андрей Гаврюшов и администратор Виктор Федан.
Напомним, ранее клуб покинули девять футболистов.
Комментарии 0