ЧМ-2022. Нидерланды забили 6 безответных мячей Гибралтару

Норвегия и Турция одержали дежурные победы

фото - FC Barcelona

В матче отбора ЧМ-2022 Нидерланды на своем поле принимали сборную Гибралтара.

Хозяева оказались негостеприимными и уже на 9-й минуте Вирджил ван Дейк открыл счет в игре.

Еще до перерыва Мемфис Депай установил разгромный счет на табло, забив дубль.

Во второй половине встречи «оранжевые» также вколотили три мяча в сетку гостей – отличились Дюмфрис, Данджума и Мален.

Подопечные Луи ван Гаала единолично возглавляют группу, а Норвегия и Турция занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Нидерланды – Гибралтар 6:0

Голы: ван Дейк, 9, Депай, 21, 45 (пен.), Дюмфрис, 48, Данджума, , 75, Мален, 86.

Нидерланды: Бейло, ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис, Классен, де Йонг (Вегорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум, Ланг (Мален, 78), Депай.

Гибралтар: Банда, Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино, Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла (Муэли, 88), Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).

Предупреждения: Торилла (18).

Норвегия – Черногория 2:0

Голы: Эльюнусси, 29, 90.

Норвегия: Нюланд, Страннберг, Мелинг, Педерсен, Ханче-Ольсен (Габрильсен, 89), Эдегор (Грегерсен, 82), Дэли (Юнсен, 64), Хеуге (Эурснес, 46), Эльюнусси, Торстведт (Бериша, 64), Берг.

Черногория: Шаркич, Вуячич, Радунович (Бечирай, 82), Вешович, Марушич, Хакшабанович (Джурджевич, 67), Шчекич (Йовович, 76), Янкович, Косович (Осмайич, 46), Томашевич, Йоветич.

Предупреждения: Вуячич (49), Марушич (63), Радунович (63), Нюланд (72), Йовович (89), Грегерсен (90), Вешович (90).

Удаление: Вешович (90).

Латвия – Турция 1:2

Голы: Демирал, 70 (автогол) – Дурсун, 75, Йылмаз, 90 (пен.).

Латвия: Озолс, Черномордый, Юрковскис, Дубра, Эмсис, Савальниекс, Зюзин (Тарасов, 60), Яунземс (Онтужанс, 73), Цыганик, Гутковский (Кроллис, 81), Улдрикис (Кигурс, 60).

Турция: Чакыр, Демирал, Сеюнджю, Челик, Эркин (Йылмаз, 65), Оздемир, Кекчю (Дурсун, 65), Ундер, Чалханоглу, Актюркоглу (Дервишоглу, 74), Йылмаз.

Предупреждения: Яунземс (3), Цыганик (50), Йылмаз (57), Тарасов (87), Озолс (90), Языджи (90).