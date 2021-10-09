Отбор на ЧМ-22. Единственный гол Классена помог нидерландцам единолично возглавить группу
В матче отбора ЧМ-2022 сборная Нидерландов на выезде минимально переиграла Латвию.
Единственный гол во встрече на счету полузащитника «Аякса» Дэви Классена.
Благодаря этой победе подопечные Луи ван Гаала смогли оторваться от Норвегии и единолично занять первую строчку.
Скандинавы же в параллельном матче оступились, сыграв без своей главной звезды Эрлинга Холанда вничью с Турцией.
Квалификация ЧМ-2022, группа G
Латвия – Нидерланды 0:1
Голы: Классен, 19.
Латвия: Озолс, Черномордый, Дубра, Юрковскис, Кигурс (Кроллис, 84), Эмсис (Стуглис, 89), Яунземс (Онтужанс, 81), Цыганик, Зюзин (Карклиньш, 84), Савальниекс, Улдрикис (Тарасов, 89).
Нидерланды: Бейло, Думфрис, де Врей, Блинд, ван Дейк, Тил (Гравенберх, 62), де Йонг, Бергейс (Ланг, 62), Классен, Гакпо (Вегорст, 76), Депай.
Турция – Норвегия 1:1
Голы: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 31.
Турция: Чакыр, Демирал, Эркин, Азиз (Айхан, 70), Челик, Ундер (Языджи, 70), Чалханоглу, Актюркоглу (Караман, 84), Оздемир (Антальялы, 70), Туфан (Кутлу, 58), Йылмаз.
Норвегия: Нюланд, Страннберг, Мелинг, Педерсен (Рюэрсон, 84), Ханче-Ольсен, Эльюнусси, Берг (Эурснес, 75), Торстведт (Бериша, 75), Эдегор, Хеуге (Дэли, 75), Торсбю.
Предупреждения: Оздемир (64), Торсбю (65), Языджи (83), Айхан (90), Ханче-Ольсен (90).
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