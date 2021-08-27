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Чохонелидзе: «Сидклей отправится в ПАОК, а по Жерсону ведутся переговоры»

Генеральный директор «Динамо» – о трансферной политики киевского клуба

Футбол Украинская Премьер-лига
12:41
Чохонелидзе: «Сидклей отправится в ПАОК, а по Жерсону ведутся переговоры»
Резо Чохонелидзе / Фото - footboom
Генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе рассказал о возможных трансферах киевского клуба.

Стоит ли ждать усиления до конца трансферного окна?

«Скорее всего, что нет. В межсезонье команда готовилась в составе 25-30 футболистов, у нас есть достаточное количество игроков, чтобы делать ротацию. А чтобы новый игрок мог усилить «Динамо» уже сейчас, он должен быть на 2-3 головы выше тех, кто есть сейчас. Мы довольны текущим подбором футболистов, которые имеются в распоряжении Луческу. Довольны прогрессом молодых, и надеемся, что они продолжат в том же духе».


А есть окончательное решение по поводу футболистов, которые покинут клуб? На командной фотосессии отсутствовали Сидклей и Жерсон.

«Чтобы предоставить игровую практику некоторым футболистам, мы готовы рассматривать варианты с арендой. Могу сказать, что Сидклей отправится в ПАОК, по Жерсону ведутся переговоры. Мы будем рады, если своей игрой наши футболисты будут привлекать внимание других клубов. Роман Яремчук, который ушел из клуба несколько лет назад, прекрасный пример того, какой результат приносит постоянная работа над собой и желание становиться лучше».


Ранее сообщалось, что нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой интересуется очередной клуб итальянской Серии А.
Источник: new.sport.ua Владимир Кириченко
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