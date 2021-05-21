Агент Бэйла тонко намекнул, что время Моуриньо в футболе уже прошло
Что? Бэйл может объявить об окончании карьеры в 2022 году
Следующий сезон звездный валлиец намерен провести в «Реале»
14:52
Гарет Бэйл / Фото - hitc.comВингер «Реала» Гарет Бэйл может в скором времени объявить о завершении карьеры.
31-летний валлиец намерен вернуться в мадридский клуб из аренды в «Тоттенхэме» и провести в рядах «сливочных» оставшийся год контракта.
После этого Бэйл может завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает As.
Ныне лидер сборной Уэльса полностью сосредоточен на подготовке к Евро-2020.
В 19 матчах нынешнего сезона АПЛ Бэйл забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» намерено как можно скорее избавиться от Бэйла.
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