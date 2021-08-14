Что происходит с «Лиллем»? Действующий чемпион Франции разгромно проиграл «Ницце»

Подопечные Жослина Гурвеннека пропустили четыре мяча

Лилль - Ницца / фото - Лига 1

Действующий чемпион Франции «Лилль» разгромно проиграл «Ницце» в домашнем матче 2-го тура нового сезона Лиги 1. Встреча закончилась со счетом 0:4.

Уже на 1-й минуте матча счет открыл нападающий гостей Каспер Дольберг. На 5-й минуте преимущество «Ниццы» удвоил полузащитник Хишем Будауи. В компенсированное к первому тайму время нападающий Амин Гуири реализовал пенальти. А окончательный счет матча установил тот же Дольберг, оформивший дубль на 64-й минуте.

Лига 1. 2-й тур

«Лилль» – «Ницца» 0:4 (0:3)

Голы: Дольберг (1), Будауи (5), Гуири (45, пенальти), Дольберг (64).

«Лилль»: Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Языджи (Онана, 65), Иконе (Дэвид, 46), Веа (Лихаджи, 64), Йылмаз, Бамба.

«Ницца»: Бенитес, Аталь (Лотомба, 67), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Маолида, 57), Лемина (Тюрам, 74), Росарио, Дольберг (Ндойе, 66), Гуири, Клюйверт (Камара, 73).

Предупреждения: Аталь (21), Челик (35), Андре (45), Языджи (56)

После двух туров «Лилль» сумел набрать всего одно очко и занимает 16-ю строчку таблицы чемпионата. Промежуточным лидером является как раз «Ницца», имеющая в активе 4-е очка.

Напомним, в прошлом туре «Лилль» спас ничью с «Мецом».