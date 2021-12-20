Чтобы не расслаблялся. «Манчестер Сити» предложит конкуренту Зинченко новый контракт

Защитнику улучшат условия соглашения

Фото - Манчестер Сити

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, условия соглашения будут существенно пересмотрены. Так, зарплата португальца увеличится с0 175 тысяч евро в неделю до без малого 300 тысяч в евровалюте.

Действующий контракт Канселу истекает аж в 2025 году. Отмечается, что, несмотря на это, боссы «горожан» намерены его продлить.

Португалец присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году. В текущем сезоне провел 24 матча с тремя голами и семью результативными передачами.

Канселу является одним из конкурентов Александра Зинченко на позиции левого защитника. Накануне украинец уступил португальцу по оценкам авторитетного портала.