Чтобы заявить Феррана, «Барселоне» пришлось пожертвовать молодым талантом

Снижения зарплаты Умтити оказалось недостаточно

Юсуф Демир / Фото - ФК Барселона

Накануне «Барселоне» удалось заявить вингера Феррана Торреса. Однако для этого пришлось пожертвовать одним из футболистов первой команды.

Как сообщает Marca, им оказался Юсуф Демир. 18-летний австриец переведен в дубль. Таким образом, «сине-гранатовые» избавились от необходимости дополнительно выплачивать венскому «Рапиду» 10 млн евро по условиям арендного соглашения. Отмечается, что в клубе не рассчитывают на футболиста.

Ранее новый контракт подписал защитник Самуэль Умтити. Но снижения зарплаты француза оказалось недостаточно, чтобы заявить испанца.

Теперь Торрес может дебютировать в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала». За игрой можно будет следить 12 января на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Барселона» – «Реал». Начало – в 21:00.