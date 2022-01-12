Чтобы заявить Феррана, «Барселоне» пришлось пожертвовать молодым талантом
Накануне «Барселоне» удалось заявить вингера Феррана Торреса. Однако для этого пришлось пожертвовать одним из футболистов первой команды.
Как сообщает Marca, им оказался Юсуф Демир. 18-летний австриец переведен в дубль. Таким образом, «сине-гранатовые» избавились от необходимости дополнительно выплачивать венскому «Рапиду» 10 млн евро по условиям арендного соглашения. Отмечается, что в клубе не рассчитывают на футболиста.
Ранее новый контракт подписал защитник Самуэль Умтити. Но снижения зарплаты француза оказалось недостаточно, чтобы заявить испанца.
Теперь Торрес может дебютировать в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала». За игрой можно будет следить 12 января на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Барселона» – «Реал». Начало – в 21:00.
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