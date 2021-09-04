Чувствуете запах баксов, и приближающийся трансфер Супряги? У «Дженоа» появятся новые владельцы

Американская компания будет владеть клубом

У итальянского «Дженоа» вскоре появятся новые владельцы – американские инвесторы, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Американская инвестиционная компания 777 Partners приобретет управляющую часть итальянского «Дженоа».

Официально о смене руководства должны объявят 14 сентября.

Отметим, что переговоры о приобретении клуба длились несколько месяцев. При этом, нынешний президент «Дженоа» Энрико Прециози останется в клубе как миноритарный акционер.

«Дженоа» станет восьмым клубом Серии А с иностранными владельцами. Ранее иностранные инвестиции пришли в «Интер», «Милан», «Рому», «Фиорентину», «Болонью», «Специю» и «Венецию».