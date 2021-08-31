Во время матча в Бразилии обвалилась крыша стадиона

Обошлось без жертв

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Ужасающая ситуация произошла в матче серии Д в Бразилии. Во втором тайма встречи «Императрис» и «4 Жулью» на стадионе обвалилась крыша.



К счастью, из-за коронавирусных ограничений на стадионе не было зрителей, так что обошлось без жертв. Рядом с местом завала пребывали резервные игроки, но они вовремя среагировали и избежали неладного.

Матч был остановлен при счете 0:0 на 60-й минуте и не будет продолжен из-за форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, что в Аргентине арбитр после столкновения с игроком сломал руку.