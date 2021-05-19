Cудаков: «Вообще не ожидал вызова в сборную Украины»

Георгий Судаков / фото - УАФ

Защитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков в интервью Shakhtar News рассказал о вызове в сборную Украины, а также о первых тренировках под руководством Андрея Шевченко.

Конечно. Даже больше неожиданно. В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой.

Не ждал вызова?

Нет, вообще не ожидал. Увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен.

Какие первые впечатления после двух дней работы?

Тренировки интересные, очень нравятся. Тренерский штаб – итальянцы, уровень невероятный, топ. Все объясняется. А самое главное – интенсивность высочайшая. Вроде бы кажется, что на тренировке ничего особенного, а спустя пару дней есть приятная усталость.

Сейчас занимаетесь в двухразовом режиме?

Да, у нас в клубе по одной тренировке, и по времени, наверное, чуть меньше. Была не такая интенсивность. А в сборной серьезные нагрузки. Плюс еще утром были тесты, так что «наелись» прилично.

Последний тест ты бежал вместе с главным тренером Андреем Шевченко?

Да, Андрей Николаевич мне помогал. Я уже один остался, и он меня подгонял. /QUOTE#

Напомним, защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины.