Да что ты будешь делать? Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»

Похоже, команда Шевченко вновь останется без набранных балов

Прогноз

«Дженоа» Андрея Шевченко сыграет свой последний матч в 2021 году и, судя по всему, вновь останется без набранных баллов, ведь в соперниках «Аталанта».

У «грифонов» улучшилась кадровая ситуация, но не построение игры. Шевченко пока не внедрил свои идеи, но зато уже успел войти в историю команды, как худший тренер дебютант, который не сумел выиграть ни одного из стартовых шести матчей у руля генуэзцев. Самое большое разочарование для украинского специалиста – ветераны команды. Казалось бы, именно за счет опыта Пандева, Баделя, Стураро и ряда других исполнителей «Дженоа» должна цепляться за очки, но пока что данные футболисты именно, что ветераны и играть им стоит не в Серии А, а где-то доигрывать в лиге попроще.

Не могу представить, что «Дженоа» будет противопоставлять персональному прессингу «Аталанты». Мне кажется, что бергамаски просто перебегают генуэзцев и за счет этого возьмут три очка. «Аталанта» находится среди соискателей чемпионского титула и терять баллы в Генуе ей попросту нельзя. А значит на какую-то расхлябанность или расконцентрацию «Аталанты» «Дженоа» надеется не стоит.

Что мы имеем в итоге? Игра команд из разных половин турнирной таблицы, к тому же «Аталанта» на очень хорошем ходу (не обращайте внимание на неудачный матч с «Ромой»), а «Дженоа» в глубочайшем кризисе. Как по мне, идеальная ставка на данный матч – победа «Аталанты» с форой-1,5 за очень добротный коэффициент.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 23 победы, 2 возврата, 31 поражение.

Автор: Мальчишка с гитарой