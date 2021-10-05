Директор ПСЖ – о Мбаппе: «Реалу пора прекращать. Такое неуважение к ПСЖ нельзя терпеть»
Дал заднюю? Президент «Реала» заявил, что его неправильно поняли после слов о переходе Мбаппе
Перес сообщил, что клуб уважает ПСЖ
22:10
Фото: AFP
Президент «Реала» Флорентино Перес заявил RMC Sport, что его не верно поняли из-за слов о попытках подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе уже зимой.
«Меня неправильно поняли. Я говорил о том, что нам нужно дождаться следующего года, чтобы получить какие-либо новости об этом.
Мы всегда с уважением относимся к ПСЖ, с которым у нас хорошие отношения».
Директор ПСЖ заявил, что Пересу не следовало так высказываться о не своем игроке.
Мбаппе намерен перейти в «Реал» в ближайшее время.
Комментарии 0