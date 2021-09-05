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Далеко от отца не ушел. Сын Бекхэма подписал первый профессиональный контракт
Ромео Бекхэм будет защищать цвета фарм-клуба «Интер Майами»
Ромео и Дэвид Бекхэм / Фото - goal.comСын экс-игрока сборной Англии и ряда европейских грандов Дэвида Бекхэма, Ромео Бекхэм, заключил первый профессиональный контракт.
19-летний футболист подписал соглашение с клубом «Форт Лодердейл», выступающим в третьем дивизионе США. Об этом сообщает Goal.com.
«Форт Лодердейл» – фарм-клуб «Интер Майами», который принадлежит Бекхэму-старшему и играет в МЛС.
Напомним, ранее Бекхэма включили в Зал славы Английской Премьер-Лиги.
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