Далич: «Испания также не рада, что им предстоит сыграть против Хорватии»

Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
19:00
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями сайту UEFA о матче против Испании в 1/8 финала Евро-2020.
«Заменить Перишича будет очень сложно. Но у нас есть достойные игроки, и я уверен, что тот, кто выйдет на поле, будет биться изо всех сил на благо команды. Можно ли заменить Перишича в полной мере? Сомневаюсь. Но у нас хороший подбор футболистов на позицию левого вингера, так что мы найдем хорошее решение.
Мы не смотрим на другие команды. Мы всех уважаем, особенно завтрашнего соперника. Они тоже знают, что у нас хорошая команда, и не рады тому, что с нами предстоит встретиться. Мы должны быть настроены, наша цель – выйти в четвертьфинал».
Игра состоится 28 июня.
Онлайн трансляция Хорватия – Испания.
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