Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Далич: «Испания также не рада, что им предстоит сыграть против Хорватии»

Матч состоится 28 июня
Футбол Евро-2020
20:37
Далич: «Испания также не рада, что им предстоит сыграть против Хорватии»
Фото: BBC

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями сайту UEFA о матче против Испании в 1/8 финала Евро-2020.

«Заменить Перишича будет очень сложно. Но у нас есть достойные игроки, и я уверен, что тот, кто выйдет на поле, будет биться изо всех сил на благо команды. Можно ли заменить Перишича в полной мере? Сомневаюсь. Но у нас хороший подбор футболистов на позицию левого вингера, так что мы найдем хорошее решение.

Мы не смотрим на другие команды. Мы всех уважаем, особенно завтрашнего соперника. Они тоже знают, что у нас хорошая команда, и не рады тому, что с нами предстоит встретиться. Мы должны быть настроены, наша цель – выйти в четвертьфинал».

Игра состоится 28 июня.

Онлайн трансляция Хорватия – Испания.

Видео трансляция Хорватия – Испания.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Хорватии (футбол) сборная Испании (футбол) Златко Далич Хорватия – Испания

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Футбол Евро-2020
26 июня 16:42
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
26 июня 13:01
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
26 июня 12:54
Хорватский защитник: «Перед финалом ЧМ-2018 Брозович съел два килограмма салями и выпил много колы»
Хорватский защитник: «Перед финалом ЧМ-2018 Брозович съел два килограмма салями и выпил много колы»
Футбол В мире
25 июня 08:27
Невероятная развязка в пользу Украины, обидное поражение Польши. Итоги последнего тура Евро-2020
Послесловие
Невероятная развязка в пользу Украины, обидное поражение Польши. Итоги последнего тура Евро-2020
Футбол Евро-2020
24 июня 09:45
Стала известна еще одна пара 1/8 финала Евро-2020
Стала известна еще одна пара 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
23 июня 22:37

Новости: Футбол

Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Евро-2020
20:56
Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
Евро-2020
20:52
Далич: «Испания также не рада, что им предстоит сыграть против Хорватии»
Далич: «Испания также не рада, что им предстоит сыграть против Хорватии»
Евро-2020
20:37
«Бавария» прекратила попытки подписать игрока «Челси»
«Бавария» прекратила попытки подписать игрока «Челси»
Бундеслига (Германия)
20:23
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Украинская Премьер-лига
20:10
Экс-капитан «Арсенала» намекнул на переход в «Рому»
Экс-капитан «Арсенала» намекнул на переход в «Рому»
Серия А (Италия)
19:30
Кулач подтвердил уход из «Ворсклы»
Кулач подтвердил уход из «Ворсклы»
Украинская Премьер-лига
19:15
Лидер сборной Швеции: «Думаю, проблем с восстановлением перед игрой с Украиной у нас нет»
Лидер сборной Швеции: «Думаю, проблем с восстановлением перед игрой с Украиной у нас нет»
Евро-2020
18:53
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Евро-2020
18:29
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
WEB
Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45