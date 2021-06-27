Далич: «Испания также не рада, что им предстоит сыграть против Хорватии»

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями сайту UEFA о матче против Испании в 1/8 финала Евро-2020.

Мы не смотрим на другие команды. Мы всех уважаем, особенно завтрашнего соперника. Они тоже знают, что у нас хорошая команда, и не рады тому, что с нами предстоит встретиться. Мы должны быть настроены, наша цель – выйти в четвертьфинал».