Далич: «Сделали все возможное, чтобы добиться результата с Испанией»

Златко Далич / Фото - BBC

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался по поводу поражения в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Испании (3:5). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Отсутствие даже одного ключевого игрока - большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих – Ловрена и Перишича. Мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось.