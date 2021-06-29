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Далич: «Сделали все возможное, чтобы добиться результата с Испанией»

Сборной Хорватии удалось на последних минутах матча 1/8-й Евро перевести его в экстратаймы
Футбол Евро-2020
11:10
Далич: «Сделали все возможное, чтобы добиться результата с Испанией»
Златко Далич / Фото - BBC

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался по поводу поражения в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Испании (3:5). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы хорошо играли. Мы сделали все, что могли, отыгрались и сделали счет 3:3, у нас было несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не смогли. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, но здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной.

Отсутствие даже одного ключевого игрока - большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих – Ловрена и Перишича. Мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось.

Ранее мыслями по поводу игры поделился наставник испанцев Луис Энрике.

Сергей Стаднюк
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Теги

Хорватия – Испания Златко Далич сборная Хорватии (футбол) сборная Испании (футбол)

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