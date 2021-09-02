Данченко может вернуться в Россию

Экс-защитник сборной Украины не нужен АЕК



Олег Данченко / Фото - Facebook

Украинский защитник АЕКможет сменить клубную прописку и вернуться в чемпионат России.«Уфа» намерена арендовать 27-летнего экс-игрока сборной Украины с правом выкупа.Напомним, что Данченко уже выступал за уфимскую команду на правах аренды из «Рубина» в период с августа 2020 по январь 2021 года перед тем, как перейти в АЕК.В минувшем сезоне Данченко сыграл 11 матчей за греческий клуб.Ранее сообщалось, что главный тренер греческого клуба