Официально. АЕК украинцев Чигринского, Шахова и Данченко расстался с главным тренером
Данченко может вернуться в Россию
Экс-защитник сборной Украины не нужен АЕК
2 сентября 17:54
Олег Данченко / Фото - FacebookУкраинский защитник АЕК Олег Данченко может сменить клубную прописку и вернуться в чемпионат России.
«Уфа» намерена арендовать 27-летнего экс-игрока сборной Украины с правом выкупа.
Напомним, что Данченко уже выступал за уфимскую команду на правах аренды из «Рубина» в период с августа 2020 по январь 2021 года перед тем, как перейти в АЕК.
В минувшем сезоне Данченко сыграл 11 матчей за греческий клуб.
Ранее сообщалось, что главный тренер греческого клуба Владан Милоевич перевел украинца в дубль.
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