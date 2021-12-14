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Дани Алвес: «Барселона» должна принять этот вызов и хорошо выступить в Лиге Европы»
Каталонцы сыграют против «Наполи»
14 декабря 18:34
Фото: Marca
Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал Marca вылет команды из Лиги чемпионов и предстоящую игру в Лиге Европы.
«Если ты надел футболку «Барселоны» — то ты должен побеждать во всем, даже в «камень — ножницы — бумага». Мы должны принять этот вызов и хорошо выступить в Лиге Европы.
Мы должны это сделать ради величия клуба и неважно, в каком именно турнире мы играем».
Каталонцы сыграют в ЛЕ впервые за 18 лет.
«Барселона» в стыковых матчах плей-офф сыграет против «Наполи» в Лиге Европы.
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