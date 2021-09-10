Дани Алвес не намерен завершать карьеру и сменит клуб

Защитнику мало денег

Фото: Globo

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес покинет команду.

Его не устраивает его нынешняя зарплата, и он хочет повышения. На данный момент в Бразилии он зарабатывает 1,8 миллиона евро, сообщает Sky Sports.

На игрока претендуют клубы из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Они готовы сделать ему щедрое предложение.

В нынешнем сезоне Алвес отыграл меньше половины матчей. 38-летний игрок провел шесть игр из 18 в чемпионате Бразилии.

Ранее он высказался о Суперлиге.