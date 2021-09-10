Дани Алвес: «Месси однажды сказал мне, что не существует места лучше «Барселоны». Я напомнил ему об этом»
Дани Алвес не намерен завершать карьеру и сменит клуб
Защитнику мало денег
Фото: Globo
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес покинет команду.
Его не устраивает его нынешняя зарплата, и он хочет повышения. На данный момент в Бразилии он зарабатывает 1,8 миллиона евро, сообщает Sky Sports.
На игрока претендуют клубы из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Они готовы сделать ему щедрое предложение.
В нынешнем сезоне Алвес отыграл меньше половины матчей. 38-летний игрок провел шесть игр из 18 в чемпионате Бразилии.
Ранее он высказался о Суперлиге.
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