Алвес может сыграть за «Барселону» впервые после возвращения
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
Бразилец попал в стартовый состав «сине-гранатовых» на кубковый матч
Фото - ФК Барселона
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет на выезде с «Линаресом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Киеву.
Главный тренер каталонцев Хави определился с составом на игру. В стартовую 11-ку вошел защитник Дани Алвес. Это будет первая встреча бразильца после возвращения в клуб.
Barça XI#LinaresBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2022
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Напомним, Алвес вновь стал игроком «Барселоны» в середине ноября прошедшего года, но был зарегистрирован лишь в январе.
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