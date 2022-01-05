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Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет

Бразилец попал в стартовый состав «сине-гранатовых» на кубковый матч
Футбол В Европе
20:10
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
Фото - ФК Барселона

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет на выезде с «Линаресом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Киеву.

Главный тренер каталонцев Хави определился с составом на игру. В стартовую 11-ку вошел защитник Дани Алвес. Это будет первая встреча бразильца после возвращения в клуб.

Напомним, Алвес вновь стал игроком «Барселоны» в середине ноября прошедшего года, но был зарегистрирован лишь в январе.

Сергей Стаднюк
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Теги

Барселона (футбол) Кубок Испании

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