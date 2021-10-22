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Дани Алвес: «Запах игры с «Реалом» чувствуется всю неделю»
Эль-классико состоится 24-го октября
12:55
Дани Алвес / Фото: Eurosport
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Примере. Его слова приводит Marca.
«Перед класико всегда огромные ожидания. Запах игры чувствуется всю неделю. Я многое пережил против этого соперника, надеюсь, эти чувства и дальше будут хорошими.
«Барса» – это «Барса», надеюсь, игроки принесут болельщикам большую победу. Мы не можем терять надежду, потому что «Барса» всегда остается «Барсой».
Мы с уверенностью должны преодолевать трудности, несмотря на то, что сейчас находимся на переходном этапе».
«Барселона» примет «Реал» 24-го октября, начало – в 17:15.
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