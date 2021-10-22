Дани Алвес: «Запах игры с «Реалом» чувствуется всю неделю»

Дани Алвес / Фото: Eurosport

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Примере. Его слова приводит Marca.

«Барса» – это «Барса», надеюсь, игроки принесут болельщикам большую победу. Мы не можем терять надежду, потому что «Барса» всегда остается «Барсой».

Мы с уверенностью должны преодолевать трудности, несмотря на то, что сейчас находимся на переходном этапе».