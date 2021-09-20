Данило объяснил 18 место «Ювентуса» в турнирной таблице Серии А

«Зебры» ужасно стартовали в чемпионате

Данило / фото - CalcioMercato

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал для Football Italia ничью в матче с «Миланом» (1:1) после которой туринцы оказались в зоне вылета:

«Я согласен с тренером, что нужно показывать более командный футбол, хотя в целом игра у нас получается, но с результатами туго. Нужно понять, почему так происходит. На мой взгляд, проблема скорее в психологии, чем в физической готовности. Иногда у нас не получается атаковать и обороняться слаженно, быстро двигать мяч, и это, безусловно, надо исправлять. Нам нужно сосредоточиться исключительно на своей работе, на том, как самим прибавить, и не думать о других. Если сможем играть на своем уровне, то, конечно же, поднимемся в таблице».

За 4 матча в Серии А «синьора» набрала лишь 2 очка. Меньше только у явного аутсайдера – «Салернитаны».

Зато в Лиге чемпионов у подопечных Аллегри старт выдался не настолько плохим – «зебры» в первом туре разгромили «Мальме» (3:0).

Напомним, ранее Аллегри рассказал, ради чего «Ювентус» играет свои матчи.