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Данило: «Роналду останется в «Ювентусе»

Легендарный форвард не планирует отказываться от идеи выиграть ЛЧ с «синьорой»
Футбол Серия А (Италия)
17:11
Данило: «Роналду останется в «Ювентусе»
Криштиану Роналду и Данило / фото - Eurosport

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал Gazzetta dello Sport о будущем своего одноклубника Криштиану Роналду в туринском клубе:

«Он по-прежнему будет с нами в следующем сезоне. Его присутствие в команде очень важно, потому что он всегда забивает много голов, и он хороший друг. Мы знаем друг друга со времен «Реала».

Контракт португальского форварда со «старой синьорой» заканчивается летом следующего года. Ранее в СМИ ходило много слухов о желании Роналду покинуть Турин и отправиться в ПСЖ, что бы еще раз выиграть Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.

Сам Роналду заявлял, что слухи о будущем его абсолютно не волнуют, а накануне, агент игрока Жорже Мендеш прибыл в Италию для переговоров с руководством «Ювентуса».

Напомним, ранее Маурицио Сарри заявил, что с Роналду сложно работать.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус

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