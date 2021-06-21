Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф Евро-2020 со 2-го места. Команда Черчесова покинула турнир

Россияне заняли 4-е место в группе

Фото: UEFA

В матче 3-го тура Евро-2020 в Копенгагене встречались сборные Дании и России.

В начале матча Дания не могла найти свои моменты, и Россия была острее на контратаках. Но в конце 1-го тайма Дамсгорд красивым ударом вывел свою команду вперед.

Лучшие моменты 1-го тайма:

В начале второго тайма Дания удвоила свое преимущество, отличился Поульсен.

Россия отквитала один мяч с пенальти, забил Дзюба.

Но два мяча Дании в конце матча (забили Кристенсен и Меле) убили интригу во встрече.

Дания выходит в плей-офф Евро-2020 за счет дополнительных показателей, набрав лишь 3 очка, но заняв 2-е место. Россия с 3 очками опустилась на 4 место и покинула турнир.

Евро-2020, 3-й тур

Россия – Дания 1:4

Голы: Дзюба, 70 – Дамсгорд, 38, Поульсен, 59, Кристенсен, 80, Меле, 82

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Головин, Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Миранчук (Соболев, 61), Дзюба.

Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Ларсен, 60), Дилэйни (Йенсен, 86), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 72), Кристенсен, Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт (Корнелиус, 85).

Предупреждения: Кудряшов (28), Дилэйни (57), Дивеев (75).