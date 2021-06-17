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Дания сыграет на подъеме и остановит бельгийскую атаку

Прогноз на матч второго тура группового этапа
Футбол Прогнозы
17:00
Дания сыграет на подъеме и остановит бельгийскую атаку Прогноз
Сборная Дании потерпела поражение от Финляндии в первом туре / Фото - twitter.com/DBUfodbold

Во втором туре чемпионата Европы по футболу ожидается одно из самых интересных противостояний группового этапа – сборная Дании на «Паркене» сыграет против Бельгии.

Самый главный вопрос, который беспокоит, – пришла ли в себя датская команда после нашумевшего случая с Кристианом Эриксеном, который, во многом, и стал причиной ее сенсационного поражения в матче с Финляндией. Дания доминировала в том матче, позволив сопернику нанести всего лишь один удар по собственным воротам, который и стал результативным. Также не стоит забывать о нереализованном пенальти.

Датская команда, несмотря на потерю очков с финнами, по-прежнему является основным претендентом на второе место в группе и точно будет неудобным соперником для бельгийцев даже без Эриксена. Главная задача – добавить вариативности в атаке, поскольку в матче с финнами создавалось впечатления, что датчане не знали, что делать, добираясь до штрафной площади соперника.

Эриксен несколько дней назад опубликовал обнадеживающий пост в соцсетях о своем состоянии здоровья, поэтому датчане во втором туре должны сыграть на подъеме.

Бельгия, безусловно, является фаворитом матча, несмотря на то, что он гостевой. Бельгийцы значительно превосходят Данию по составу и организации игры, поэтому хозяева, безусловно, постараются сыграть от обороны – так, как они хорошо умеют. В последний раз больше одного мяча Дания пропускала в ноябре прошлого года как раз от Бельгии (2:4) в матче Лиги наций, но тогда это было на выезде, где «Красные дьяволы» практически неудержимы.

В матче против России бельгийцы победили практически не напрягаясь, не заметив отсутствия Кевина Де Брейне и Акселя Витселя. Глубина состава у Роберто Мартинеса потрясающая, на каждую позицию у него есть, по сути, равноценная замена. Травма Кастаня и выход Менье в Санкт-Петербурге – прямое тому подтверждение.

Лукаку оформил дубль в матче против России / Фото - twitter.com/BelRedDevils

Однако в Копенгагене бельгийцев ждет один из самых тяжелых матчей на турнире. Дания пережила шок и сейчас сыграет гораздо более собранно, чем против финнов. Букмекеры дают а победу Бельгии коэффициент больше двойки, что уже большая редкость, а также ждут нерезультативной игры.

Есть ощущение, что датчанам удастся не пропустить много в этом матче, а, возможно, и зацепиться за очки, а исход матча могут решить один-два мяча. Коэффициент на тотал меньше 2,5 голов – 1,60.

Матч Дания – Бельгия пройдет сегодня, 17 июня, в Копенгагене. Начало – в 19:00.

Евро-2020. Дания – Бельгия. Видео трансляция

Евро-2020. Дания – Бельгия. Онлайн трансляция
Александр Черненко
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Дания - Бельгия сборная Дании (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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