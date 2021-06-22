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Дания забила четыре мяча на Евро впервые за 37 лет

Россия была разгромлена
Футбол Евро-2020
17:10
Дания забила четыре мяча на Евро впервые за 37 лет
Фото: AFP

Дания разгромила Россию (4:1) в матче Евро-2020.

Команда не забивала четыре и более мячей на чемпионате Европы 37 лет. На Евро-1984 датчане разгромили сборную Югославии (5:0), сообщает Opta.

Дания заняла второе место в своей группе, выиграв один матч и смогла выйти в плей-офф. Россия Евро-2020 покинула.

Третьими стали финны, но их выход в плей-офф почти невероятен.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Дании (футбол)

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