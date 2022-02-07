«Металлист» проиграл «Металлургу» из Бекабада
Давид да Ора: «Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь»
Бразилец прокомментировал свой переход в «Металлист»
08:23
Давид да Ора да Консейсао / Фото: theageoffootball.comНападающий харьковского «Металлиста» Давид да Ора да Консейсао провел первую тренировку и поделился мыслями о новом клубе. Его цитирует официальный сайт харьковчан.
«Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в «Витории», который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов. В начале января со мной связались мой агент и представители «Металлиста». Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в «Металлисте» играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в «Металлист». Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс.
Номер 33 выбрал на удачу, ведь мне уже рассказали, что раньше под ним в «Металлисте» играл нападающий, который много забивал. Надеюсь, с Божьей помощью, мне тоже удастся как можно чаще радовать болельщиков. Знаю, что в команде много легионеров, большая конкуренция, но меня это не пугает. Я здесь, чтобы забивать, помогать команде выигрывать и добиваться поставленных целей».
Ранее была названа сумма, которую «Металлист» заплатил за нового игрока.
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